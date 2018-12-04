РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Жители городского округа Люберцы за прошедшую неделю отправили 553 сообщения о проблемах на портал «Добродел», чаще всего они жаловались на незаконно размещенную рекламу, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«С 24 по 30 ноября через портал «Добродел» было подано 553 сообщения о проблемах от жителей городского округа Люберцы. Самым популярным стал вопрос размещения незаконных рекламных конструкций – 27 обращений», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на интернет-портал поступило 23 жалобы на нарушение графика вывоза бытовых отходов, 20 обращений касались ненадлежащего состояния фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений. Также пользователи из городского округа подали 17 заявок на нарушение окрасочного покрытия стен, потолков подъездов. Еще 16 сообщений были по теме ненадлежащего качества коммунальной услуги по отоплению.

Пользователи портала подтвердили решение по 390 жалобам. На данный момент по заявлениям починили 24 неработающих фонаря освещения. По 23 обращениям демонтировали незаконные рекламные конструкции, по 17 привели в порядок деревья и кустарники. Кроме того, по 15 заявкам отремонтировали ямы во дворах, по 14 заявкам починили неисправное электрооборудование в местах общего пользования.