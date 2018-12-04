РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска открылся четвертый ежегодный молодежный форум «Развитие», посвященный проблемам современного образования, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Организаторами форума выступили комиссия по вопросам образования, молодежной политики и развития кадрового потенциала Подольска совета депутатов округа, комитет по делам молодежи и комитет по образованию администрации округа. Открыл мероприятие депутат совета депутатов горокруга Алексей Никулин.

«Сейчас перед современной молодежью стоит вопрос о том, как им жить дальше в послевузовской жизни, что интересно и чем хочется заниматься по жизни. Подобные мероприятия проводятся как раз для того, чтобы ребята смогли увидеть больше вариантов и возможностей и сделать правильный выбор», – сказал Никулин.

Он отметил, что в будущем молодежи придется конкурировать не только со своими сверстниками, но и с роботами. Поэтому нужно развивать человеческое творческое мышление, быть готовыми к изменениям и стараться в 10 раз больше, чтобы стать лучшими в различных отраслях.

Форум будет проходить до 13:00. Первая лекция была посвящена деятельности Российского государственного университета имени Косыгина, в рамках которой школьникам рассказали об актуальных специальностях и возможностях получения профессионального образования. В открытии мероприятия приняли участие около 200 человек. Ожидается, что форум посетят около 700 участников.