РИАМО - 4 дек. Все многоквартирные дома перезаключили договоры по вывозу мусора для перехода на раздельный сбор отходов, не заключены только прямые договоры с ТСЖ и ЖСК, но это лишь 1% от средств, которые собираются, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Самый сложный вопрос - заключение договоров (на вывоз мусора - ред.) по многоквартирным домам, по управляющим организациям через систему ЕИРЦ, выполнено на 100%. Нигде в РФ так системно не подошли к реализации этой программы», - сказал Хромушин в ходе заседания областного правительства.

Он отметил, что не заключены прямые договоры с ТСЖ и ЖСК, но это лишь 1% от средств, которые собираются. Аналогичная ситуация с бюджетными организациями. В течение двух недель эту работу должны завершить. Зарайск, Клин, Балашиха, Истра, Королев практически завершили эту работу полностью. Отстают Красногорск и Сергиево-Посадский район.

«В ИЖС (индивидуальном жилом строительстве – ред.), товариществах дачников работа продвигается пока слабо, мы прорабатываем схему, чтобы сделать максимально комфортным для жителей переход на новую систему работы с мусором», - заключил Хромушин.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.