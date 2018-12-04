РИАМО - 4 дек. Сотрудники Росгвардии задержали в столице подозреваемых в незаконном хранении оружия, ими оказались 21-летний житель Московской области и 27-летний житель Зеленограда, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

Он рассказал, что в дежурную часть вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве поступила информация о том, что в Зеленограде двое молодых людей пытались незаконно попасть в квартиру к своей знакомой. По предварительной информации, у одного из злоумышленников при себе находился предмет, похожий на охотничье ружье. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

«Прибывшие на место росгвардейцы обратили внимание на двух мужчин. У одного из них из рюкзака торчал приклад охотничьего ружья. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 21-летнего жителя Московской области и 27-летнего жителя города Зеленограда изъято ружье и несколько патронов к нему. Предъявить разрешительные документы на хранение оружия молодые люди не смогли», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По его словам, для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.