РИАМО - 4 дек. Тарификация за раздельный вывоз мусора в частном секторе в Подмосковье должна быть справедливой, это очень важная работа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обращение с отходами, особое место - это работа с ИЖС (индивидуальным жилым строительством – ред.), с дачными хозяйствами, очень много нюансов. Вы (министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин - ред.) сейчас разрабатываете справедливую систему тарификации, это очень важно. Первые недели подготовительной работы говорят о том, что все получится и раздельный сбор приживется», - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства.

Как отметил Хромушин, завершить разработку компенсационных мер по оплате вывоза мусора в ИЖС планируют до 20 декабря.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.