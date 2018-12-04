РИАМО - 4 дек. На аукцион в столице выставят земельный участок площадью 1,3 гектара, он предназначен под строительство гаража, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 29 ноября приняла решение о выставлении на торги земельного участка по адресу: внутренняя территория Некрасовки, квартал 24, земельный участок 1/1 (ЮВАО) для строительства объекта гаражного назначения.

«Площадь земельного участка составляет порядка 1,3 гектара. После его реализации на торгах здесь планируется построить гараж», - отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 51 664 квадратных метра.