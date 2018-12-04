РИАМО - 4 дек. Арест счетов и особняка совладельца Urban Group Андрея Пучкова был отменен Московским городским судом, жалобу на арестное решение подала адвокат бизнесмена, пишет во вторник газета «Коммерсант».

С жалобой на арест счетов и подмосковного особняка Пучкова в Мосгорсуд обратилась адвокат бизнесмена Наталья Котеночкина, она посчитала арестное решение, ранее наложенное Савеловским районным судом, незаконным из-за несоответствия его выводов фактическим обстоятельствам дела. Защита уточнила, что райсуд в своем постановлении не указал срок обеспечительных мер, и не мотивировал свое решение ссылками на статью УПК.

«Мосгорсуд счел доводы госпожи Котеночкиной обоснованными. Апелляционная инстанция отметила, что в «нарушение требований закона» суд первой инстанции, арестовывая имущество Андрея Пучкова, действительно «никак не мотивировал свое решение», не исследовал «юридически значимые» обстоятельства, не указал в постановлении, в каких целях производятся данные действия», - уточняется в статье.

В результате Мосгорсуд отменил решение об аресте имущества Пучкова. В ближайшее время районный суд должен повторно рассмотреть вопрос о наложении ареста на активы бизнесмена, с помощью которых следствие рассчитывает компенсировать ущерб, нанесенный клиентам Urban Group.

Уголовное дело в отношении совладельца крупнейшего застройщика Подмосковья было возбуждено СКР 6 июня 2018 года.

В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Светлана Аглинишкене.

Завершение строительства объектов обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством Российской Федерации.