РИАМО - 4 дек. Лучшие места, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами народов нашей страны, определило Минкультуры РФ, в их топ-10 вошел подмосковный этнопарк «Кочевник», пишет во вторник газета «Известия».

Всего в России 129 объектов организованного этнотуризма. В сборнике их разделили на четыре группы: музеи, маршруты (посещение поселений, сохранивших особенности традиционного быта народов), сами поселения и этнофестивали. По экспертной оценке, которая приводится в сборнике, рынок этнотуризма в России оценивается в полмиллиона человек.

«В топ-10 лучших лучших объектов для поездок вошли: Казачья станица «Атамань» (Краснодарский край), парк-музей «Этномир» (Калужская область), финно-угорский этнопарк (Республика Коми), сельский парк «Околица» (Томская область), этнопарк «Кочевник» (Московская область), этнодеревня «Тыгыдым» (Ярославская область), этнопарк «Золотая Орда» (Иркутская область), этнопарк «Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи), парк «Ватан» (Башкортостан), парк «Малые Корелы» (Архангельская область)», - говорится в статье.

Примерно половину этнотуристских практик авторы сборника выделили как лучшие. В них работают аккредитованные экскурсоводы, есть гостиницы и пункты питания.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин отметил, что этнопарки популярны по всему миру, но из-за недостатка информации о них количество посетителей колоритных объектов пока более чем скромное.

«Но внутренний туризм в нашей стране уже третий год подряд демонстрирует рост — от 10% до 30%, в зависимости от региона. Как ранее заявляла вице-премьер Ольга Голодец, число туристов внутри страны в 2018 году может превысить 60 миллионов человек. На этом фоне создание пакетных этнотуров имеет огромный потенциал», - считает Горин.