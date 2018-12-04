РИАМО - 4 дек. Во время новогодних праздников в Московской области пройдет более 400 различных мероприятий, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Он добавил, что также в Подмосковье подготовили 41 лыжную трассу и 29 катков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», в рамках которой парки, места культурного отдыха будут украшены иллюминацией, будут организованы пункты питания.
Туристическая программа познакомит жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.
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