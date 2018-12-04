РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольске 7 декабря пройдет областная акция «Добрый час», в рамках которой инвалиды, пенсионеры, члены малообеспеченных и многодетных семей смогут бесплатно покататься на коньках и посетить теннисный корт в Ледовом дворце «Витязь», сообщается в группе развлекательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Социальная программа «Добрый час» с 2017 года регулярно проходит в Ледовом дворце «Витязь» на основании распоряжения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи могут бесплатно посетить каток, спортивный зал, теннисный корт в пятницу, 7 декабря, с 9:15 до 10:15. При себе нужно иметь документы, подтверждающие наличие льгот. Спортивный инвентарь администрация не предоставляет», – говорится в сообщении.

Каждый посетитель должен самостоятельно определить для себя и своего ребенка возможность нахождения на спортивных площадках исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. Уточнить информацию можно по телефонам: 8(496)765-40-23, 8(496)765-40-18.

«Также участники акции сами несут ответственность за свою безопасность при нахождении на спортивных площадках и поведение детей. Администрация Ледового дворца «Витязь» не несет ответственность за несчастные случаи, травмы, возникшие в результате спортивных занятий», – дополняется в материале.