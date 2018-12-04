РИАМО - 4 дек. Два моста в подмосковных Щелкове и Люберцах достроят в 2019 году, еще один мост в Воскресенске начнут строить в ближайшее время, подрядчик должен оперативно закончить работы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большие планы по модернизации инфраструктуры в следующем периоде. В следующем году мы планируем открыть мост через Клязьму в Щелкове, мы завершим работу в конце года - ноябрь-декабрь. И мост через Пехорку в Краскове, завершение работы - январь 2019-го. Также мы начинаем строить мост в Воскресенске, в связи с его аварийностью он сейчас закрыт», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он отметил, что подрядчик должен оперативно этот мост завершить.

Ранее в подмосковной Дубне на два месяца раньше срока открыли мост через Волгу, о котором жители мечтали 50 лет. Мостовой переход через Волгу в Дубне считается одним из крупнейших строительных объектов в России на данный момент. Мост относится к уникальным искусственным сооружениям – расстояние между русловыми опорами превышает 100 метров, а конкретно составляет 168 метров. Такая ширина пролета позволяет сохранить полноценное судоходное движение по реке.