РИАМО – 4 дек. В подмосковном Одинцове полицейские задержали гражданина одной из республик Средний Азии, у которого обнаружили и изъяли 200 граммов героина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Одинцовское» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 29-летнего уроженца одной из республик Средней Азии на улице Северная.

«В ходе личного досмотра злоумышленника обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 200 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.