РИАМО – 4 дек. В подмосковной Лобне задержали местного жителя, подозреваемого в краже отечественного автомобиля стоимостью 40 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД по городскому округу Лобня обратился 43-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный угнал с неохраняемой автостоянки на улице Батарейная его автомобиль отечественного производства стоимостью более 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 22-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.