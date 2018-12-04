РИАМО – 4 дек. Сотрудники МУ МВД России «Раменское» задержали жителя Москвы по подозрению в краже мотоблока, сумма ущерба составила 13 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское» поступило заявление от жителя деревни Михайловская Слобода. Он рассказал, что неизвестные украли мотоблок с его личного участка в деревне Нащекино. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 37-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.