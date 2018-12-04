РИАМО - 4 дек. Органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи почти 2,2 тысячи детей-сирот за одиннадцать месяцев 2018 года, всего в Подмосковье проживают более 25 тысяч детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

В Подмосковье насчитывается более 4 тысяч приемных семей, из них 374 созданы в этом году.

«В регионе работают 75 школ подготовки приемных семей, и их количество увеличивается с каждым годом. С начала 2018 года школы посетило уже 1975 потенциальных усыновителей. В них работают психологи, социальные педагоги, медики и юристы. С начала года свыше 800 человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей. Также в регионе насчитываются 83 службы сопровождения замещающих семей», – сказала Забралова.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитывается свыше 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, свыше 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.