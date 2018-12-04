РИАМО - 4 дек. За прошедший месяц на подмосковном портале «Добродел» количество просроченных жалоб сократилось на 5 тысяч, просроченные обращения чаще всего закрываются за счет решения проблем, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.
Он отметил, что просроченные обращения закрываются чаще всего за счет решения проблем, а не переноса сроков.
Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.
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