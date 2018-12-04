РИАМО - 4 дек. За прошедший месяц на подмосковном портале «Добродел» количество просроченных жалоб сократилось на 5 тысяч, просроченные обращения чаще всего закрываются за счет решения проблем, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«В нашем абсолютном рейтинге по топ-10 исполнителям по просрочкам мы видим существенное сокращение просрочек. Напомню, еще месяц назад количество просрочек превышало 7,5 тысяч. Сейчас их менее 2 тысяч. Мы видим снижение просрочек на 5 тысяч за месяц», - сказал Рымар.

Он отметил, что просроченные обращения закрываются чаще всего за счет решения проблем, а не переноса сроков.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.