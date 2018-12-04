РИАМО - 4 дек. Пожар произошел в административном здании на улице Коккинаки в столице, спасатели вывели из здания 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Во вторник в 09:15 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Коккинаки, дом 4.

«По данному адресу происходило загорание на втором этаже в пятиэтажном административном здании. В целях безопасности из здания было выведено 100 человек», - говорится в сообщении.

В 10:03 пожар локализован на площади 10 квадратных метров. В 10:10 открытое горение ликвидировано. В 10:22 потушили пожар. Информация о пострадавших не поступала.