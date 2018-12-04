РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 дек. В подмосковном Королеве в украшениях к Новому году использовали 20 километров гирлянд и 200 световых композиций, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

При создании всех элементов украшений использовался фирменный стиль, разработанный на основании единой концепции праздничного, тематического и светового оформления территорий муниципальных образований Московской области на 2019 год «Зима в Подмосковье».

«На территории города размещено световое оформление, включившее в себя ландшафтное освещение улиц, парков, скверов и пешеходных зон, установку 200 световых декоративных композиций на опорах освещения, 20 километров иллюминационных гирлянд, ландшафтное освещение более 150 деревьев, комплексное оформление 150 фасадов зданий, 520 элементов малых декоративных форм и 50 световых композиций на фасадах зданий и сооружений», – говорится в сообщении.

Поздравительные плакаты с логотипом проекта размещены на рекламных щитах у самых оживленных автодорог города, в парках и скверах, на фасадах павильонов автобусных остановок, на фасадах учреждений культуры, спорта, образования, а также проходных градообразующих предприятий, на открытых площадках для катания на коньках.

На территории города установлено 20 новогодних елей, 120 объемно-пространственных композиций, 450 декоративных флаговых композиций. Также работают более 20 ледовых площадок в разных микрорайонах города.

Центром праздничных мероприятий станет новое общественное пространство, открытое в Королеве к 80-летию города. Пространство включает в себя площадь у ДК имени Калинина, Сквер покорителей космоса и Центральный городской парк. Новогодними украшениями также оформлены стадионы, Дома культуры и улицы в микрорайонах города.

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