РИАМО - 4 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку уделить особое внимание качеству кадров в новых образовательных учреждениях региона, также глава Подмосковья анонсировал крупный образовательный форум, который пройдет в регионе.

«Сегодня, в XXI веке, мы должны очень внимательно подходить к совершенствованию образования. Обращаю внимание глав территорий на внимательное отношение к школам, на подбор персонала. У нас большая программа по строительству школ, и от того, какие кадры мы будем готовить и подбирать, Ольга Сергеевна (Забралова, первый зампред правительства региона – министр образования Подмосковья - ред.), многое зависит. Очень радуюсь, что вместе с главами вы эту работу проведете на высоком уровне», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье пройдет крупный образовательный форум.

«Мы проведем большой форум - соберем 230 молодых педагогов, чтобы определить наиболее приоритетные сферы. Напомню, у нас три педагогических вуза, мы рассчитываем, что каждый год из них будут выходить достойные учителя», - заключил Воробьев.

В Подмосковье в будущем году планируют начать строительство сотни школ, а всего за пять лет в регионе планируется построить 200 общеобразовательных организаций.