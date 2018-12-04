РИАМО - 4 дек. Жители Московской области за прошлую неделю чаще всего оставляли жалобы на портале «Добродел» по вопросу, связанному с ненадлежащим качеством коммунальной услуги по отоплению, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«На тепловой карте проблем видно, что во внимании наших жителей остается проблема, связанная с качеством услуги по отоплению», - сказал Рымар.

Он добавил, что также жители стали чаще жаловаться на проблему, связанную с неисправностью лифтового оборудования. На прошлой неделе данная категория поднялась на пять пунктов в рейтинге проблем.

«В нашем топе на прошлом неделе появилось три новых категории - это вывоз порубочных остатков, уборка от снега и наледи во дворах и неисправность дверей в местах общественного пользования. Особое внимание стоит на пункт уборки снега и наледи во дворах и не допустить всплеска жалоб по этой категории», - добавил Рымар.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.