РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. С начала текущего года в городском округе Люберцы подрядная организация провела капитальный ремонт 92 многоквартирных домов из 114 запланированных, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2018 года капремонт выполнен в 92 многоквартирных домах (МКД) – это 81%. В этом году запланирован капитальный ремонт 114 МКД», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что к настоящему времени закончили ремонт кровли в 40 домах (100%), фасады обновили в 22 домах из запланированных 25 (88%), также заменили инженерные системы в 24 домах (100%) и 42 лифта из запланированных 78 (54%).

«Работы планируется завершить 20 декабря 2018 года. По решению КЧС в план ремонта дополнительно включили 2 МКД, которые находятся в аварийном состоянии. Ремонт фасадов этих домов, в связи с большим объемом работ, планируется завершить в III квартале 2019 года», – добавил Ружицкий.