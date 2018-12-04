РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 4 дек. Жителей и гостей городского округа Орехово-Зуево приглашают на красочное мероприятие – новогодний бал-маскарад, который состоится 23 декабря, обязательное условие – вечерние наряды, сообщается на странице комитета по культуре и спорту администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем ярких и креативных жителей и гостей городского округа Орехово-Зуево на новогодний бал-маскарад, который пройдет в выставочном зале в воскресенье, 23 декабря. В программе: вальсы, танго, кадрили, новогодние сюрпризы», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 17:00. Встреча гостей – с 16:00. Обязательное условие – вечерние наряды. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(916)341-86-85.

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