РИАМО - 4 дек. Пожар вспыхнул в пятиэтажном административном здании на улице Коккинаки в Москве, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В 09:15 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Коккинаки, дом 4.

«По данному адресу происходит загорание на втором этаже в пятиэтажном административном здании. В целях безопасности из здания пожарно-спасательными подразделениями было выведено 100 человек», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступало.

В 10:03 пожар локализован на площади 10 квадратных метров. В 10:10 открытое горение ликвидировано.