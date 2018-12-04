РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. В музее хлопкопрядильной фабрики Балашихи, который торжественно планируют открыть 24 декабря, жители округа увидят исторические свидетельства и артефакты со времен старого производства, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Балашихинская хлопкопрядильная фабрика была основана в 1830 году князем Иваном Трубецким. Вокруг нее был построен поселок с казармами для рабочих, с которого началась история города. Сегодня фабрика является объектом культурного наследия.

«24 декабря (2018 года – ред.) на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики мы планируем торжественно открыть музей мануфактуры. Там жители города смогут увидеть коллекцию исторических свидетельств и артефактов из прошлого предприятия, вокруг которого и образовалась Балашиха», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что на территории мануфактуры запланировано проведение около 30 новогодних мероприятий – творческие мастер-классы, мини-концерты, игры и экскурсии. Также на территории мануфактуры 22 декабря в 12:00 состоится открытие ярмарки «Новогодний маркет», где можно будет приобрести подарки и сувениры.

Ранее Юров в ходе выездного совещания по развитию территории мануфактуры сообщил, что в декабре для посещения жителей откроют часть территории хлопкопрядильной фабрики. Первый этап развития территории мануфактуры планируют завершить летом 2019 года. Будет благоустроено пространство вдоль реки Пехорки, проложен велосипедный и пешеходный маршрут, открыты кафе и магазины.