РИАМО - 4 дек. На подмосковном портале «Добродел» количество зарегистрированных пользователей превысило 750 тысяч человек, на прошлой неделе на портал поступило 12 тысяч обращений, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Количество зарегистрированных пользователей «Добродела» превысило 750 тысяч и продолжает увеличиваться. Активность жителей на прошлой неделе немного снизилась - на прошлой неделе мы получили чуть менее 12 тысяч сообщений», - отметил Рымар.

Он добавил, что за неделю на портале «Добродел» было дано свыше 36,5 тысяч ответов.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.