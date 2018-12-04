РИАМО - 4 дек. Исполняющим обязанности главы подмосковной Ивантеевки стал Максим Красноцветов, особое внимание в округе нужно уделить проблемам школ и инфраструктуре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К руководству городским округом Ивантеевка приступает Максим Валерьевич Красноцветов. Человек хорошо знает особенности этого муниципалитета, работал первым заместителем Ирины Владимировны Ковалевой, которую мы рекрутировали в областное правительство в качестве первого заместителя начальника Главного управления территориальной политики», - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства.

Он отметил, что особое внимание в Ивантеевке нужно уделить проблемам школ, инфраструктуре, качеству дорог.

Ранее на заседании совета депутатов Ивантеевки депутаты единогласно освободили от исполнения полномочий главы городского округа Елену Ковалеву.