РИАМО - 4 дек. Татьяна Витушева стала исполняющей обязанности главы Рузского городского округа Подмосковья, ранее она занимала должность начальника Госадмтехнадзора региона, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Кадровые изменения. К руководству Рузским округом приступает Татьяна Семеновна Витушева. Желаем вам удачи. Рассчитываем, что в Рузе вы обеспечите перемены», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Он отметил, что Витушева хорошо зарекомендовала себя на должности начальника Госадмтехнадзора.

В начале ноября экс-руководитель округа Максим Тарханов объявил о сложении с себя полномочий и перешел на работу в правительство Москвы.

До вторника обязанности главы округа исполнял Дмитрий Шведов.

Татьяна Витушева родилась городе Рославль Смоленской области. С 2011 года работала на должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области, первого заместителя министра ЖКХ Московской области. В 2012 году назначена на должность заместителя министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В апреле 2013 года была назначена на должность начальника главного управления государственного административно-технического надзора Московской области – главного государственного административно-технического инспектора Московской области.