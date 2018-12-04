РИАМО - 4 дек. Власти столицы приняли решение о выставлении на торги земельного участка площадью 0,37 гектара, предназначенного под строительство объекта культурного развития, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 29 ноября 2018 года приняла решение о выставлении на торги земельного участка по адресу: улица Маршала Катукова (СЗАО), для строительства объекта культуры», - говорится в сообщении.

На свободном земельном участке площадью 0,37 гектара, согласно виду разрешенного использования, инвестор сможет возвести объект, предназначенный для размещения в нем музея, выставочных залов, художественных галерей, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, танцевальных площадок, боулинга и тому подобных учреждений.

Площадь возводимого строения на данном участке может составить почти 1,6 тысячи квадратных метров.

Как уточнил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, конкретное функциональное назначение будущего объекта определит победитель торгов.