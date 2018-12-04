РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске управляющая организация отключила электроэнергию в трех квартирах должников в жилом комплексе «Весенний», сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющая организация ООО «Импульс» 3 декабря 2018 года отключила электрическую энергию в трех квартирах должников ЖК «Весенний». Следующие отключения электроэнергии запланированы на 7 декабря 2018 года в доме №1, на 10 декабря 2018 года в доме №2», – говорится в сообщении.

Всем гражданам, имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги, управляющая компания предложила их погасить и не доводить ситуацию до критической, при которой она вынуждена применять такую жесткую меру воздействия, как ограничение/приостановление подачи электрической энергии.





