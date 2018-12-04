РИАМО - 4 дек. В преддверии январских морозов специалисты Главного управления МЧС России по Московской области напомнили жителям о правилах обогрева дома и о том, как следует использовать отопительные приборы, сообщается на сайте ведомства.

«Оборудование для обогрева домов (установки центрального отопления, переносные и стационарные обогреватели и камины) является одной из наиболее частых причин пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы. Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди», - отмечается в материале.

Главные причины возникновения пожаров в это время – неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов.

В связи с этим специалисты дали рекомендации, соблюдение которых позволит обеспечить безопасность дома в отопительный сезон.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Для начала необходимо проверить и отремонтировать печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы. Ведь такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте.

Также перед началом и в течение всего отопительного сезона необходимо проводить очистку дымоходов и печей от сажи, а лучше всего составить график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов.

В случае, если потребуется установка нового отопительного оборудования, то ее должен производить квалифицированный специалист.

КАМИНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Любителям каминов напомнили: чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы камина, надо установить стеклянный или металлический экран. Главное при растопке - не использовать древесный уголь, при сжигании которого может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.

Что же касается электрических отопительных приборов, то при их покупке жители должны отдавать предпочтения тем из них, которые оснащены функцией автоматического отключения.

Кроме этого, отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо также напомнить детям, что не стоит близко подходить к отопительным приборам.

Не стоит включать электрические обогреватели в ванных и других местах, где существует опасность контакта с водой, а также выключать их, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать.

Спасатели напоминают, что категорически нельзя использовать духовку и газовую кухонную плиту в качестве обогрева дома или квартиры, ведь это может привести к выделению угарного газа, который при определенных уровнях концентрации может вызвать отравление и, возможно, смерть.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Жителям тех подмосковных домов, где используется печное отопление, специалисты напомнили о ряде запретов, нарушение которых может привести к возникновению пожара.

Например, нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также просить посмотреть за ними малолетних детей; топливо, другие горючие вещества и материалы нельзя хранить на предтопочном листе; а для розжига печей не следует использовать бензин, керосин, дизельное топливо. Нельзя топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Запрещается производить топку печей в помещениях, где идут массовые мероприятия, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать печи.

Еще одно очень важное правило - золу и шлак, выгребаемые из топок, надо заливать водой и подальше от печи.

Также спасатели напомнили, что нельзя устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. И при этом нельзя забывать, что при установке временных металлических и других печей заводского изготовления в общежитиях или административных и общественных предприятиях, в жилых домах надо выполнять инструкции изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

«Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности может служить надежной гарантией от огненного бедствия!» - заключается в материале.