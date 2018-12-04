РИАМО - 4 дек. Соболезнования родным и близким погибшего игрока молодежного состава московского футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина выразил Российский футбольный союз, сообщается в Twitter-аккаунте РФС.

Тело спортсмена нашли на юге Москвы. При визуальном осмотре на лице юноши обнаружены ссадины. В числе причин смерти рассматривается переохлаждение.

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста ФК «Локомотив» Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в Москве», - говорится в сообщении.

По факту гибели юноши столичные следователи организовали доследственную проверку.