РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. Во дворах и на стадионах Балашихи в новом зимнем сезоне зальют порядка 30 катков и хоккейных коробок, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В зависимости от погодных условий мы планируем, что зимой в микрорайонах Балашихи будут работать около 30 катков. Семь из них на базе спортивных комплексов и стадионов, более 20 хоккейных коробок – во дворах», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что хоккейные коробки будут залиты во дворах на улицах Первомайской, Саввинской, Береговой, Твардовского, Спортивной, Зеленой, а также в микрорайонах Железнодорожный, Купавна, Гагарина, Северный, Новое Измайлово, Кучино и по другим адресам. Большие катки на стадионах зальют на улицах Разина, Пушкинской и Саввинской.

Кроме этого, 13 декабря в парке «Пехорка» откроется первый в муниципалитете каток с искусственным льдом площадью более 700 квадратных метров. Для жителей Балашихи запланирована концертная программа, фаер-шоу, мастер-классы от хоккейного клуба «Авангард».

Также работу начнет кинокаток. Его посетителям покажут новогодний фильм «Елки новые».