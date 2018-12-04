РИАМО - 4 дек. В Дмитрове нашли две автоматические линии розлива и 90 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, а у деревни Подъячево городского округа в помещениях обнаружили еще около 114 тысяч бутылок поддельной продукции, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.

30 ноября представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Московской области провели комплекс мероприятий по предотвращению нелегального производства и оборота алкогольной продукции на территории Дмитровского округа.

«В ходе проверки в Дмитрове на улице Профессиональной установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей маркировки», - говорится в сообщении.

Обнаружено две автоматические линии розлива, емкостный парк, 35 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, 50 тысяч федеральных специальных марок (ФСМ) с признаками подделки, а также 90 тысяч бутылок поддельного алкоголя различных наименований.

Кроме того, в помещениях близ деревни Подъячево установлен факт незаконного оборота (хранения) алкогольной продукции. Обнаружено около 114 тысяч бутылок алкогольной продукции.

В настоящее время основное технологическое оборудование, сырье, ФСМ и готовая продукция арестованы. Проводится административное расследование.