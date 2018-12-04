РИАМО - 4 дек. Программа реновации стимулировала рост стоимости столичных квартир в домах, которые будут снесены в ближайшие годы, наиболее заметный рост цен наблюдается в Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Стоимость жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20%, до 177,7 тысячи рублей за квадратный метр. Такие выводы в своем исследовании делают аналитики ЦИАН. За этот же период средний темп роста стоимости вторичного жилья в домах, не попавших под снос, составил лишь 6%», - уточняется в материале.

Наиболее заметный рост цен в квартирах сносимых пятиэтажек наблюдается в Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах. Здесь жилье подорожало на 22%, 19% и 17% соответственно.

Резкий рост стоимости произошел на фоне сокращения предложения. Объем выставленных на реализацию квартир в домах, попавших в программу реновации, с января 2017 года снизился в четыре раза. А спрос на недвижимость в этих домах довольно высокий.

В ЦИАН отметили, что средний срок экспозиции выставляемого жилья в сносимых домах составляет 58 дней, что на семь дней меньше среднего показателя по рынку.

Программа реновации запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. По итогам голосования в программу был включен 5171 дом. В настоящее время в программу реновации включено 295 стартовых площадок для строительства новых домов.