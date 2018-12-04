РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В подмосковных Люберцах подготовили более 300 новогодних мероприятий для жителей городского округа и гостей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году (2018 году – ред.) запланировано более 300 мероприятий. Зрители увидят восемь новогодних представлений, гала-концерты, цирковые программы, салюты, поучаствуют в открытии резиденции Деда Мороза, квестах, народных гуляниях, ярмарках», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на территории округа при наступлении благоприятных погодных условий запланированы работы по заливке 22 катков и устройству 23 снежных горок.

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