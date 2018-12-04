РИАМО - 4 дек. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 20-летней девушки, тело которой нашли у мусорного контейнера в лесопарке, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, тело девушки 1998 года рождения было обнаружено утром 3 ноября возле мусорного контейнера в лесопарковой зоне, расположенной вблизи улицы Ивантеевской в городе Москве. При визуальном осмотре зафиксированы множественные телесные повреждения», - сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

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