РИАМО - 4 дек. Проект технического регламента безопасности алкогольной продукции опубликовал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), документ предусматривает изменения в приготовлении пива, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент – 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии», - говорится в сообщении.

Как утонил представитель ЕЭК, при принятии данного техрегламента вышеуказанные требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС, то есть не только Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении, но и России. Со стороны РФ за разработку документа отвечает Минфин.

Человек, знакомый с позицией Минфина, отметил, что ведомство воспринимает данный документ, как попытку снизить качество пива, и не поддерживает новый техрегламент.

В свою очередь, крупные пивовары не связывают новый регламент с экономией на производстве или снижением качества пива. Некоторые из несоложеных материалов - экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна - стоят дороже солода.

Новый документ меняет подход не только к пиву. Он вводит в оборот новые виды алкоголя, которых в законодательстве РФ на сегодняшний день нет: аперитив, оригинальные алкогольные напитки, водка с защищенным наименованием места происхождения. Появляются также ароматизированные и фруктовые сидры, которые можно выпускать из любого фруктового сырья, с использованием вкусоароматических добавок, хотя рецептура сидра предполагает содержание не менее 85% сырья из яблок.

Переходный период на новый регламент - два года, уточняется в проекте документа.