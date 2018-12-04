РИАМО - 4 дек. На Волжском бульваре в Москве неизвестные напали на мужчину, один из них выстрелил в воздух и отобрал у потерпевшего сумку с крупной суммой денег, после чего скрылись, сейчас злоумышленников разыскивает полиция, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«3 декабря в 20:07 поступило сообщение о нападении по адресу: Волжский бульвар, квартал 114А. Прибывшие сотрудники полиции установили, что около шести часов вечера по данному адресу потерпевший находился со своим товарищем в машине. К ним подошли четверо неизвестных, произвели выстрел в воздух, разбили стекло автомобиля и похитили портфель, в котором находилось свыше 1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Злоумышленники скрылись на Mercedes Benz. Пострадавших в результате нападения нет, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».