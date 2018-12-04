РИАМО - 4 дек. Столичные власти отказали инвестору в увеличении площади здания на Кожевнической улице из-за высокой плотности застройки в данном районе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 29 ноября приняла решение о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: улица Кожевническая, владение 1Б, строение 2 (ЦАО).

«Инвестор планировал провести реконструкцию объекта, увеличив его площадь, за счет освоения техподполья и чердачного пространства. Таким образом площадь здания могла быть увеличена до 1498 квадратных метров с целью размещения объекта бытового назначения. ГЗК отказало инвестору в реконструкции здания из-за высокой плотности застройки в данном районе», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

По вышеуказанному адресу расположено нежилое здание общей площадью 459,5 квадратных метров.