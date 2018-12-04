РИАМО - 4 дек. Подмосковные полицейские задержали мужчин, совершивших серию квартирных краж в Одинцове, сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Одинцовское» в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое ранее неоднократно судимых жителей Московской области 42 и 46 лет, подозреваемых в совершении серии краж.

«Установлено, что злоумышленники приезжали в город на автомобиле, затем пересаживались на велосипеды и объезжали жилые кварталы в поисках квартир, где отсутствовали жильцы. После чего путем подбора ключей проникали в жилые помещения, откуда похищали личные вещи и денежные средства граждан», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемых по месту жительства и в фитнес-клубе. При обыске в квартирах злоумышленников оперативниками обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны и ювелирные украшения, которые ранее были ими похищены.

Полицейскими установлена причастность задержанных к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Петрова.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.