РИАМО - 4 дек. Подмосковные полицейские задержали мужчин, совершивших серию квартирных краж в Одинцове, сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Одинцовское» в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое ранее неоднократно судимых жителей Московской области 42 и 46 лет, подозреваемых в совершении серии краж.
«Установлено, что злоумышленники приезжали в город на автомобиле, затем пересаживались на велосипеды и объезжали жилые кварталы в поисках квартир, где отсутствовали жильцы. После чего путем подбора ключей проникали в жилые помещения, откуда похищали личные вещи и денежные средства граждан», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.
По ее словам, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемых по месту жительства и в фитнес-клубе. При обыске в квартирах злоумышленников оперативниками обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны и ювелирные украшения, которые ранее были ими похищены.
Полицейскими установлена причастность задержанных к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
«В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Петрова.
Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.
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