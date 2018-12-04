РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по охране общественного порядка Александр Редькин проведет прием жителей муниципалитета 7 декабря, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, прием граждан заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по охране общественного порядка Александром Редькиным пройдет 7 декабря в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84. Прием состоится с 17:00 до 20:00.

Прийти на прием и задать интересующие вопросы могут все желающие. Записаться или узнать подробности можно по телефону: 8(496)763-02-59.