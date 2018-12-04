РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в дачном доме одного из СНТ, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 3 декабря в 13:51 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, садовое товарищество «Лучистое», участок №8. В 17:30 – ликвидация пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации возгорания принимали участие четыре единицы техники и 12 человек.