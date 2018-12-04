РИАМО - 4 дек. В семи промышленных зонах Центрального округа столицы власти города планируют построить свыше 540 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Продолжаем развивать территории семи промзон в ЦАО. Планируем построить там больше 540 тысяч квадратных метров недвижимости. Например, в Мрузовском переулке, в производственной зоне «Курская», завершается строительство инженерного центра «Мосгаз». А это новые рабочие места и доходы в бюджет», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Всего с начала 2018 года в промзонах столицы введено в эксплуатацию 47 объектов. На месте неработающих предприятий и складов появляются объекты метро, жилье, детсады, школы, деловые центры с развитой инфраструктурой.

С начала 2018 года в Москве утвердили проекты планировки шести промышленных зон, в их числе бывшие промзоны «Калошино», «Медведково», «Дегунино-Лихоборы». Все территории будут предназначены для социальных целей.

В целом в границах старой Москвы расположено 18,8 тысячи гектаров промзон или 17% всей территории города. Из них 13 тысяч гектаров реорганизуют.