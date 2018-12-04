РИАМО - 4 дек. Постоянная экспозиция интерактивного детского музея откроется 8 декабря на первом этаже Большого дворца в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве, первое время для посетителей будут работать два зала, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В детском музее посетители не услышат фразу «Руками не трогать!». Наоборот, это пространство свободного познания. Ребенок должен не только видеть экспонат, но и чувствовать, осязать его. Хотелось бы отметить, что наш музей все же рассчитан на семейную аудиторию - мы с удовольствием ждем здесь маленьких посетителей вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками», - сказала гендиректор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Она отметила, что интерактивная экспозиция музея будет интересна и взрослым гостям.

На выставке «Время Царицына» можно познакомиться с историей местности, где сейчас расположен музей-заповедник, от бронзового века до сегодняшних дней. В зале «Как строили дворцы в XVIII веке» гости узнают, кто возводил дворцы и павильоны в Царицыне и как они выглядели более 200 лет назад.

Летом 2019 года в детском музее заработают еще три выставочных зала. Их экспозиции будут посвящены дворцовым увеселениям XVIII века, созданию пейзажного парка в XIX веке и современной коллекции музея. В детском музее ждут ребят в возрасте от шести до 14 лет. Попасть туда можно, купив входной билет в Большой дворец и Хлебный дом.

Центральным элементом зала «Время Царицына» станет инсталляция из фанеры и оргстекла в виде огромного дерева. Она называется «Что видел царицынский дуб». Изучая экспонат, посетители смогут узнать о семи исторических этапах развития музея-усадьбы.

Основание ствола дерева разделено на семь срезов. Это выдвигаемые дощечки, на каждой из которых написано название значимой эпохи Царицына: «Бронзовый век и время вятичей», «XVII век — село Черная Грязь», «Усадьба Стрешневых и Голицыных», «Время Кантемиров», «Время Екатерины II», «Царицыно в XIX веке», «Пейзажный парк и дачи», «Время поселка имени Ленина» и «Царицыно сегодня».

Вокруг дуба расположится семь экранов. На них будут показывать короткие анимационные ролики, посвященные разным эпохам в истории Царицына.

В специальных нишах под стеклом будут выставлены археологические находки из коллекции музея-заповедника. Это височные кольца XI–XIII веков, глиняная посуда XVII–XVIII столетий, печные изразцы XVIII века и чеканные монеты, датированные XVIII–XIX веками.

В зале «Как строили дворцы в XVIII веке» гости познакомятся с биографиями Василия Баженова и Матвея Казакова — архитекторов, по проектам которых возводился дворцово-парковый ансамбль в Царицыне, а также узнают, какие отношения у них были с заказчиком — императрицей Екатериной II.

На другом интерактивном стенде посетители увидят панораму дворцового ансамбля Царицына 200-летней давности. Это копия старинной гравюры. Гости смогут сравнить, как выглядели те или иные павильоны и как они выглядят сейчас.