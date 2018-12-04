РИАМО - 4 дек. Постоянная экспозиция интерактивного детского музея откроется 8 декабря на первом этаже Большого дворца в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве, первое время для посетителей будут работать два зала, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Она отметила, что интерактивная экспозиция музея будет интересна и взрослым гостям.
На выставке «Время Царицына» можно познакомиться с историей местности, где сейчас расположен музей-заповедник, от бронзового века до сегодняшних дней. В зале «Как строили дворцы в XVIII веке» гости узнают, кто возводил дворцы и павильоны в Царицыне и как они выглядели более 200 лет назад.
Летом 2019 года в детском музее заработают еще три выставочных зала. Их экспозиции будут посвящены дворцовым увеселениям XVIII века, созданию пейзажного парка в XIX веке и современной коллекции музея. В детском музее ждут ребят в возрасте от шести до 14 лет. Попасть туда можно, купив входной билет в Большой дворец и Хлебный дом.
Центральным элементом зала «Время Царицына» станет инсталляция из фанеры и оргстекла в виде огромного дерева. Она называется «Что видел царицынский дуб». Изучая экспонат, посетители смогут узнать о семи исторических этапах развития музея-усадьбы.
Основание ствола дерева разделено на семь срезов. Это выдвигаемые дощечки, на каждой из которых написано название значимой эпохи Царицына: «Бронзовый век и время вятичей», «XVII век — село Черная Грязь», «Усадьба Стрешневых и Голицыных», «Время Кантемиров», «Время Екатерины II», «Царицыно в XIX веке», «Пейзажный парк и дачи», «Время поселка имени Ленина» и «Царицыно сегодня».
Вокруг дуба расположится семь экранов. На них будут показывать короткие анимационные ролики, посвященные разным эпохам в истории Царицына.
В специальных нишах под стеклом будут выставлены археологические находки из коллекции музея-заповедника. Это височные кольца XI–XIII веков, глиняная посуда XVII–XVIII столетий, печные изразцы XVIII века и чеканные монеты, датированные XVIII–XIX веками.
В зале «Как строили дворцы в XVIII веке» гости познакомятся с биографиями Василия Баженова и Матвея Казакова — архитекторов, по проектам которых возводился дворцово-парковый ансамбль в Царицыне, а также узнают, какие отношения у них были с заказчиком — императрицей Екатериной II.
На другом интерактивном стенде посетители увидят панораму дворцового ансамбля Царицына 200-летней давности. Это копия старинной гравюры. Гости смогут сравнить, как выглядели те или иные павильоны и как они выглядят сейчас.
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