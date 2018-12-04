РИАМО - 4 дек. Предпраздничный лекционный марафон подготовил лекторий Музеев Московского Кремля, на лекциях слушатели узнают о придворных торжествах, традициях парадных застолий и не только, первая лекция пройдет 22 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«22 декабря в 16:00 пройдет лекция о придворных торжественных церемониях, которые устраивали в Кремле по случаю праздников и важных исторических событий в XVIII — начале XX века. Какие церемонии проходили во дворцах и храмах Кремля, что подавали к столу во время парадных застолий в эпоху Елизаветы Петровны и при Николае I, где устраивали многолюдные маскарады и детские утренние балы — об этом и многом другом поговорят на лекции», - говорится в сообщении.

26 декабря в 19:00 расскажут о традициях празднования Рождества и Нового года при дворе российских императоров. Посетителям расскажут о реформе русского календаря при Петре I, о том, как отмечали Новый год в эпоху Николая I и в начале XX века и чего желали российским монархам иностранные дипломаты 1 января. Также слушатели узнают о старинной традиции наряжать елку на Рождество и о том, какими были елочные украшения и рождественские подарки 150 лет назад.

Предпраздничный лекционный марафон завершит программа «Балы, маскарады и парадные обеды при русском императорском дворе в XVIII–XIX веках». В субботу, 29 декабря, в 13:00 посетители лектория отправятся в Оружейную палату. Им расскажут, когда возникли знаменитые петровские ассамблеи, какие танцы исполняли на балах в эпоху Елизаветы Петровны, почему время правления Николая I называли расцветом русского двора и бальной культуры.

Также они узнают о парадном придворном костюме, модных аксессуарах, о языке веера и мушек. После лекции пройдет занятие в экспозиции. Ведущие познакомят с великолепным собранием коронационных и церемониальных одеяний российских императоров, продемонстрируют уникальные образцы маскарадных костюмов и парадные сервизы, созданные по заказу Екатерины II.