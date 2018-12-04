РИАМО - 4 дек. Владельцы домашних животных могут онлайн записать питомца на прием к врачу в любую из 27 государственных ветеринарных клиник столицы, пока сервис доступен только для хозяев кошек и собак, в дальнейшем список животных, которых можно будет удаленно записать к ветеринару, планируется расширить, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Переход на электронную запись значительно упростит жизнь владельцев домашних животных. Теперь им не нужно стоять в очереди на прием к ветеринарному врачу со своим питомцем. Достаточно выбрать цель визита, удобную дату и время посещения», — уточнил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Услуга «Запись к ветеринарному врачу» разработана совместно городскими комитетом ветеринарии, департаментом информационных технологий и Комитетом государственных услуг.

«В социальной сфере количество услуг, доступных в электронном виде, растет рекордными темпами. Такой принцип взаимодействия между городскими службами и жителями позволяет значительно сэкономить время и является наиболее современным. Мы стремимся максимально сократить количество бумажных справок, необходимых для получения тех или иных услуг», - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сайте mos.ru можно не только записаться на прием в ветеринарную клинику, но и запланировать визит врача на дом — например, чтобы провести вакцинацию или чипирование. Время прибытия специалиста владелец животного выбирает сам. В экстренных ситуациях необходимо вызвать бригаду неотложной ветеринарной помощи по телефону: +7 (495) 612-04-25.

Чтобы записаться к ветеринарному врачу через mos.ru, необходимо зайти в раздел «Услуги», затем перейти в категорию «Окружающая среда и животные» и выбрать сервис «Запись к ветеринарному врачу». На первом шаге электронной записи необходимо ввести фамилию, имя, отчество и контактную информацию. Если эти данные сохранены в личном кабинете, то при заполнении формы услуги они загрузятся автоматически. Затем нужно заполнить графу «Вид» (кошка или собака). Далее пользователю необходимо выбрать место приема врача — «Ветеринарная клиника» или «На дому».