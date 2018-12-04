РИАМО - 4 дек. Детские врачи проведут бесплатные консультации, пациентам не нужно будет предварительно регистрироваться или получать направление, достаточно будет иметь при себе полис ОМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врачи Морозовской детской больницы проведут дни открытых дверей в городских поликлиниках. На осмотр могут прийти пациенты с врожденными и приобретенными пороками развития. Консультации проведут травматолог-ортопед, детский хирург, челюстно-лицевой хирург, детский уролог-андролог, торакальный хирург, нейрохирург, а также детский акушер-гинеколог», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что пациентам не нужна предварительная регистрация или направление. Достаточно иметь при себе полис ОМС, свидетельство о рождении ребенка, паспорт гражданина России (для родителей), а также при наличии медицинские выписки и результаты анализов.

На прием можно будет попасть 4 декабря с 10 до 14 часов в детской городской поликлинике №94 по адресу: Улица Вишневая, дом 20, корпус 2. 11 декабря с 10 до 14 часов в детской городской поликлинике №105, по адресу: Зеленоград, корпус 805, строение 1.

Специалисты Морозовской больницы принимают пациентов в различных клиниках города с сентября. За три месяца акции они осмотрели более 500 ребят, треть из них была направлена на плановую госпитализацию.