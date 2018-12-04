РИАМО - 4 дек. В мобильное приложение «Парковки Москвы» внесли корректировки, теперь автомобилисты смогут оплатить парковку до конца текущего дня, благодаря изменениям горожане станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных, новые функции будут доступны в первом квартале 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве изменили правила оплаты парковки в мобильном приложении «Парковки Москвы». Теперь автомобилисты смогут самостоятельно исправлять свои ошибки, допущенные во время оплаты. Ранее такие изменения в правила оплаты парковки предложил внести экспертный центр «Пробок.нет», специалисты которого проанализировали самый частые ошибки автомобилистов. Экспертов поддержал департамент транспорта Москвы», - говорится в сообщении.

Прежде, в случае если время парковочной сессии закончилось, а водитель забыл ее продлить и машина стояла на парковке дольше положенного времени, выписывали штраф за неоплаченную стоянку. Теперь автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня - до 23:59.

Случалось, что некоторые водители указывали неправильный номер парковки и платили неверную сумму. После ввода новых правил автомобилисты смогут исправить номер парковки до конца текущего дня после завершения сессии. Кроме того, теперь не придется повторно платить за стоянку.

Если пользователь приложения «Парковки Москвы» зарегистрировал в сервисе несколько автомобилей, он может по ошибке оплатить стоянку другой машины. Теперь это также можно исправить до конца текущего дня.

Благодаря изменениям в правилах оплаты парковки горожане станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных. Все эти функции будут доступны для автомобилистов в официальном приложении парковок в первом квартале 2019 года.

Если штраф за парковку выписан неверно, его можно оспорить на mos.ru, заполнив онлайн-форму для обращения в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на портале «Автокод» или в одном из сервисных центров «Московский транспорт». Центры расположены по адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25 (работают ежедневно с 08:00 до 20:00). При себе нужно иметь документы или иные доказательства, подтверждающие необоснованность выписанного штрафа за неоплаченную парковку.

Помимо этого, проконсультироваться по поводу получения штрафа можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54.