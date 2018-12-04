РИАМО - 4 дек. Новый маршрут автобуса №449, который пройдет от железнодорожной станции «Перово» до станции метро «Черкизовская» и свяжет районы на востоке города, запустят в столице 21 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Транспорт по этому направлению будет останавливаться возле поликлиник, больниц, школ, парков, крупных торговых центров и аптек. Также пассажиры смогут выйти из автобуса у станций метро «Перово», «Щелковская», «Черкизовская» и рядом с железнодорожной платформой «Перово». Пока местным жителям приходится добираться до этих социальных и транспортных объектов с пересадками», - сказал представитель пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Он отметил, что после запуска нового маршрута горожане смогут экономить от 5 до 15 минут в пути.

На маршруте будут работать 15 автобусов большой вместимости. Транспорт оснастят системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона, информационными табло и электронными указателями номера маршрута. На боковых панелях можно будет уточнить перечень остановок. В автобусах заработает единая для города система оплаты проезда, а также будут действовать все льготы. Здесь установят пандусы и ремни безопасности для удобства маломобильных пассажиров.

Автобусы будут курсировать ежедневно с 05:30 до 01:30 по будним дням и с 06:30 до 00:30 по выходным. Интервал движения — каждые 8-10 минут в утренние и вечерние часы пик и 15-20 минут в дневное время, когда пассажиропоток снижается. Время в пути от начальной до конечной остановки займет около одного часа. Ожидается, что пользоваться автобусами №449 будут более 2 тысяч человек каждый день.

С 21 декабря запустят еще один автобус-полуэкспресс. Маршрут №300 соединит семь районов в Северном, Северо-Западном и Западном административных округах: Тимирязевский, Коптево, Сокол, Щукино, Хорошево-Мневники, Кунцево и Можайский.

В Москве регулярно запускают новые автобусные маршруты для удобства горожан. Так, 8 сентября в городе появилось еще восемь направлений. Они связали важные социальные и транспортные объекты: поликлиники, школы, детские сады, центры социального обслуживания, станции метро, Московского центрального кольца и Московской железной дороги.

6 октября в столице заработал новый полуэкспрессный маршрут №909 «Северный — 4-й микрорайон» — «Осташковская улица». Автобусы связывают Северный район столицы со станциями Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Ими пользуются около 5 тысяч горожан ежедневно.