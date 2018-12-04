РИАМО - 4 дек. В селе Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (30 ноября 2018 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 14 сентября 2018 года №427 ПГ <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области: село Бужаниново сельского поселения Березняковское», — говорится в документе.

Территория признана безопасной от западной границы села Озерецкое сельского поселения Васильевское на юг вдоль границы Сергиево-Посадского района до восточной границы деревни Душищево сельского поселения Березняковское и далее до западной границы села Озерецкое.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.